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Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах

16:44 15.03.2023 |

Економіка

 

Фонд держмайна змінить керівників на 65 державних підприємствах за результатами фінансово-економічного аналізу підприємств.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Facebook.

"Менеджмент вже змінили на 22 підприємствах, щодо 20 очікуємо погодження від місцевих військових адміністрацій. Крім цього, на двох підприємствах частково змінили склад наглядових рад", - йдеться у повідомленні.

Також ФДМУ передав до Служби безпеки України та НАБУ матеріали за результатами аудиту діяльності АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" протягом 2022 року.

За результатами цього аудиту Фонд звільнив т.в.о. голови правління АТ "ОГХК" Владислава Іткіна, нагадали у Фонді.

"Ефективні керівники держпідприємств - це можливість для розвитку економіки, підвищення конкурентоздатності та забезпечення ринкових зарплат на підприємствах. Працюємо задля цієї мети", - заявили у Фонді.
За матеріалами: Економічна правда
 

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