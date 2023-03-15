Фінансові новини
- |
- 15.03.23
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні планують створити Фонд розвитку - йдуть перемовини з банками США, Британії та Азії
16:37 15.03.2023 |
Міністерство економіки працює над розробкою інструментів страхування політичних ризиків для підтримки українського приватного сектору, що дозволить залучити не лише провідні міжнародні інституції, а й приватних міжнародних операторів страхового ринку.
Про це повідомив заступник міністра економіки України Олександр Грибан під час Саміту Україна-Оксфорд «Європейські горизонти для України», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства.
«Мінекономіки працює над розробкою інструментів страхування політичних ризиків, для покриття яких планується створити окремий фонд, що дозволить залучити не лише MIGA, DFC та ЕКА країн «Великої сімки», а також приватних міжнародних операторів страхового ринку», - зазначив заступник міністра.
За його словами, Україна розраховує на підтримку міжнародних фінансових організацій та донорів щодо надання дешевих кредитів установам, які планують розширити свої портфелі фінансування для підтримки українського приватного сектору як безпосередньо, так і через комерційні банки.
«Разом з партерами ми працюємо над концепцією створення в Україні Фонду розвитку. Зараз ми вже ведемо перемовини з рядом банків США, Великої Британії та Азії, які планують долучитися до цього процесу. Крім того, інвестиційна платформа #AdvantageUkraine консолідує інвестиційні проєкти та обробляє запити інвесторів з усього світу», - зазначив Грибан.
Як повідомлялось, віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко у лютому 2023 року заявила, що Україна прагне залучити приватні інвестиції в економіку ще до закінчення війни. За її словами, для цього необхідно запровадити комплексне страхування воєнних ризиків як для іноземних, так і вітчизняних підприємців.
У вересні 2022 року створено ініціативу з залучення інвестицій AdvantageUkraine. На платформі зібрано інвестиційні проєкти та можливості у 10 галузях економіки із загальним потенціалом на суму понад $400 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховний суд Великої Британії відмовив Росії в ухваленні рішення в порядку спрощеного провадження у справі про євробонди Януковича
ТОП-НОВИНИ
|«Я помилявся». Гетманцев визнав свої промахи під час створення БЕБ
|Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем
|ВАКС залишив Коболєва на свободі, але зобов'язав носити електронний браслет
|Залужний про утримання Бахмуту: ключ до стійкості оборони всього фронту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Обсяг нового будівництва житла в Україні у 2022 р. скоротився в 1,9 раза - Держстат
|84% угорців підтримують членство своєї країни в ЄС
|Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах
|В Україні планують створити Фонд розвитку - йдуть перемовини з банками США, Британії та Азії
|Законопроєкт про розмитнення автомобілів у «Дії» буде подано до ВР повторно - Федоров
|На АЗС здешевшало в основному ДП
Бізнес
|Бельгія заборонила TikTok на урядових телефонах
|Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно
|YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту
|Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах
|«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами