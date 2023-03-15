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Товарообіг України впав із початку року на 30%, – Митна служба
15:36 15.03.2023 |
Упродовж січня-лютого 2023 року товарообіг України становив $16,6 млрд, що на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили у Державній митній службі.
Зокрема, за два місяці в Україну імпортували товарів на суму $10,1 млрд, а експортували - на $6,5 млрд.
Водночас оподаткований імпорт склав $8,1 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів.
Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю - на $1,7 млрд, Польщі - $1 млрд та Туреччини - $760 млн.
При цьому експортували найбільше до Польщі - на $953 млн, Румунії - на $609 млн та Китаю - на $605 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2023 року товарів 71% склали такі категорії товарів:
* машини, устаткування та транспорт - $2,9 млрд;
* паливно-енергетичні товари - $2,6 млрд;
* продукція хімічної промисловості - $1,7 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари ($4,3 млрд), метали та вироби з них ($568 млн), машини, устаткування та транспорт ($521 млн).
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