«Це рішення президента». Гетманцев підтвердив, що Рада збирається ліквідувати АРМА

Верховна Рада збирається ліквідувати Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА). Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

"Ми думаємо ліквідувати АРМА, дуже багато проблем із цим органом. <...> Зараз законопроєкт готує економічний та антикорупційний комітети, думаю, це питання тижнів - його внесення. Потім вже ухвалення. У нас є консенсус - це рішення президента, після обговорення підтримане всіма нами", - сказав депутат.

За словами Гетманцева, основна претензія до цього органу - це непрозора реалізація майна.

"Ми не можемо поки прямо звинувачувати, але можна сказати, що є певні ознаки, що це відбувається не на найкращих для держави умовах і точно не прозоро", - пояснив він.

Після ліквідації АРМА його функції віддадуть Фонду державного майна, який почне реалізовувати майно через Прозорро.Продажі.