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Уряд розширив перелік пріоритетних видатків в умовах воєнного стану

16:53 14.03.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів у вівторок, 14 березня, підтримав розширення переліку першочергових видатків бюджетів, фінансування яких зумовлено умовами воєнного стану.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі.

"Ініційовані Мінфіном пропозиції напрацьовано за участі Мінреінтеграції спільно з обласними військовими адміністраціями з метою підтримки постраждалих від російської агресії громадян. Зокрема забезпечення гідних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб", - ідеться у повідомленні.

За видатками загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів до переліку включене: придбання гігієнічних засобів і товарів першої необхідності (одяг, взуття, м'який інвентар) для підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення; встановлення у закладах соцзахисту пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробка дерев'яних конструкцій вогнезахисним розчином; здійснення медичних оглядів.

За видатками спеціального фонду державного та місцевих бюджетів до переліку включене придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала створити при обласних військових адміністраціях координаційні центри з підтримки внутрішніх переселенців.
 

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