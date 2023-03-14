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Кабмін затвердив антикорупційну програму до 2025 року

 

Кабінет міністрів затвердив Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №220 від 4 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

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Документом міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям доручено забезпечити виконання програми, а також подавати Національному агентству з питань запобігання корупції щороку:

* до 15 лютого та 15 липня інформацію про стан виконання заходів, передбачених Програмою;
* до 15 лютого статистичну інформацію, визначену частиною другою статті 183 закону України "Про запобігання корупції".

Крім того, органам влади доручено скоригувати строки підготовки проєктів законів, передбачених додатком до Програми, з урахуванням планів законопроєктної роботи Верховної Ради на 2024 і 2025 роки.

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) доручено забезпечити затвердження у визначені Програмою строки:

* порядку координації реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та виконання Програми;
* порядку проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії та виконання Програми;
* порядку надання міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами та організаціями статистичної інформації про результати роботи;
* положення про інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики.

Крім того, НАЗК до 1 липня 2023 року має затвердити порядок оприлюднення інформації про результати моніторингу та оцінки ефективності державної антикорупційної політики, а також щорічно до 1 квітня інформувати Кабмін про результати виконання передбачених Програмою заходів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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