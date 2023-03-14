Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінансова та матеріальна допомога Японії Україні перевищила 1,6 млрд доларів, - МЗС

 

За підсумками 2022 року уряд Японії надав Україні фінансову та матеріальну допомогу на 1,6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

"У Японії обсяг офіційної допомоги на розвиток минулого року значно зріс, оскільки уряд зробив різні кроки за допомогою України, які коштували 1,6 млрд доларів", - йдеться у звіті МЗС Японії.

Зазначається, що за підсумками 2021 року Японія стала третьою за обсягом виділених на міжнародний розвиток коштів донором у світі після США та Німеччини серед усіх членів Організації економічного співробітництва та розвитку.

Також повідомляється, що японська офіційна допомога в 2021 році, підрахована за міжнародними стандартами системи еквівалентних грантів, зросла на 8,4% порівняно з попереднім роком і досягла близько 17,63 млрд. доларів.

Якщо ж у цю суму додати пільгові кредити, надані Японією іншим країнам, обсяг виділеної допомоги на розвиток досягає 21,95 млрд доларів.

Одним з основних факторів, які спонукали владу Японії наростити обсяг міжнародної допомоги, стала пандемія COVID-19, яка суттєво обмежила джерела фінансування для країн, що особливо залежать від туризму.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,3620
 0,93

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0484  0,03 0,07 38,7947  0,02 0,05
EUR 40,1709  0,07 0,18 41,1272  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес