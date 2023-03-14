Фінансова та матеріальна допомога Японії Україні перевищила 1,6 млрд доларів, - МЗС

За підсумками 2022 року уряд Японії надав Україні фінансову та матеріальну допомогу на 1,6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

"У Японії обсяг офіційної допомоги на розвиток минулого року значно зріс, оскільки уряд зробив різні кроки за допомогою України, які коштували 1,6 млрд доларів", - йдеться у звіті МЗС Японії.

Зазначається, що за підсумками 2021 року Японія стала третьою за обсягом виділених на міжнародний розвиток коштів донором у світі після США та Німеччини серед усіх членів Організації економічного співробітництва та розвитку.

Також повідомляється, що японська офіційна допомога в 2021 році, підрахована за міжнародними стандартами системи еквівалентних грантів, зросла на 8,4% порівняно з попереднім роком і досягла близько 17,63 млрд. доларів.

Якщо ж у цю суму додати пільгові кредити, надані Японією іншим країнам, обсяг виділеної допомоги на розвиток досягає 21,95 млрд доларів.

Одним з основних факторів, які спонукали владу Японії наростити обсяг міжнародної допомоги, стала пандемія COVID-19, яка суттєво обмежила джерела фінансування для країн, що особливо залежать від туризму.

