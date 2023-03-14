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АНАЛІТИКА

Мінекономіки покращило оцінку падіння ВВП України у 2022 році

09:45 14.03.2023 |

Економіка

 

Міністерство економіки скоригувало свою оцінку падіння ВВП у 2022 році до 29,2%, раніше міністерство оцінювало скорочення економіки минулого року у 30,4% (+-2%).

Як повідомляє пресслужба міністерства, оцінку переглянули після публікації оперативних даних Держстату про зміну ВВП України у четвертому кварталі 2022 року.

"Враховуючи кращу динаміку четвертого кварталу, за оцінками Мінекономіки з урахуванням статистичних даних Держстату за підсумком року падіння ВВП виявилось меншим за 30% і становило 29,2%", - зауважила голова міністерства Юлія Свириденко.

Водночас експерти Мінекономіки вказують, що все ще спостерігаються негативні тенденції, які не дають економіці почати відновлюватись. Зокрема, пригнічене споживання домогосподарств, яке зосереджувалось в основному на купівлі товарів та послуг першої необхідності.

Також серед актуальних тенденцій - падіння інвестиційної активності, яке частково компенсувалось вимушеним інвестуванням бізнесом та державою в купівлю та встановлення значної кількості альтернативних джерел живлення.

Експерти також вказують на збереження негативного тиску з боку експортно-імпортних операцій через штучні затримки з боку РФ суден в рамках "зернової ініціативи". Втім, підтримкою зовнішньоекономічної діяльності виступали розширення логістичних шляхів до країн ЄС та дія Регламенту ЄС - зокрема, скасування мита та квот на певний вид продукції.

Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У третьому кварталі 2022 року Держстат оцінював падіння ВВП у 30,8% у річному вимірі після зниження на 37,2% у другому кварталі та 19,1% - у першому кварталі цього року.

Мінекономіки оцінює падіння ВВП України за підсумками 2022 року на рівні 30,4% (+-2%), що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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