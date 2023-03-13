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Кабмін пропонує рекордно збільшити видатки держбюджету – одразу на 537 мільярдів
18:39 13.03.2023 |
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 13 березня, схвалив законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 мільярдів гривень, його внесуть на розгляд Верховної Ради найближчим часом.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", - написав Шмигаль
Він зазначив, що додаткові кошти для підтримки ЗСУ вдалося знайти "завдяки підтримці наших міжнародних партнерів".
"У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку парламенту", - додав Шмигаль.
Як повідомлялося, на початку березня голова Мінфіну Сергій Марченко заявляв про підготовку змін до державного бюджету на 2023 рік, які передбачають перегляд видатків через погіршення макроекономічного прогнозу.
Раніше Міністерство економіки України переглянуло макроекономічний прогноз на 2023 рік, погіршивши очікування зростання ВВП з 3,2% до 1%, насамперед через припущення, що військові дії не завершаться в середині року, а триватимуть "майже цілий рік". Водночас прогноз інфляції зменшено до 24%, хоча у держбюджет було закладено зростання цін на 28% у поточному році.
За даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету у лютому цього року зріс до 88,8 млрд грн з 72,3 млрд грн у січні, зокрема за загальним фондом - до 93,2 млрд грн з 78,9 млрд грн. При цьому касові видатки держбюджету у лютому збільшилися до 252,9 млрд грн зі 193,7 млрд грн у січні.
Держбюджет України на 2023 рік затверджений із граничним дефіцитом 1296,5 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 1124,6 млрд грн.
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