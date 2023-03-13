Фінансові новини
- |
- 13.03.23
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Падіння ВВП наприкінці минулого року перевищило 31%, – Держстат
17:39 13.03.2023 |
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики (Держстат).
Порівняно з третім кварталом падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року оцінюється у 4,7% (з урахуванням сезонного фактору).
Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, падіння реального ВВП України у третьому кварталі 2022 року сповільнилося до 30,8% у річному вимірі після зниження на 37,2% у другому кварталі та 19,1% - у першому кварталі цього року.
Мінекономіки оцінює падіння ВВП України за підсумками 2022 року на рівні 30,4% (+-2%), що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.
Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кінець закону про олігархів? Які претензії до нього підготувала «Венеційка»
|В ДБР немає справ проти Баканова
|Норвегія у співпраці з США передає Україні ще два взводи NASAMS
|Нові ігри НАБУ та САП. Чому Захід не отримає «кийка» проти Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Падіння ВВП наприкінці минулого року перевищило 31%, – Держстат
|Колишнього голову Держенергоефективності Безуса призначили радником Кубракова
|В Україні планують побудувати 10 заводів із виробництва біометану за два роки
|«Укрдонінвест» Кропачова переміг у конкурсі ФДМ з продажу Білгород-Дністровського морпорту за 220 млн грн
|Роздрібні ціни на дизельне паливо та автогаз знизилися. Бензин трохи подорожчав
|Ціни на сиру нафту падають, оскільки банківські побоювання вражають ринки
Бізнес
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3