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АНАЛІТИКА

Падіння ВВП наприкінці минулого року перевищило 31%, – Держстат

17:39 13.03.2023 |

Економіка

 

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики (Держстат).

Порівняно з третім кварталом падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року оцінюється у 4,7% (з урахуванням сезонного фактору).

 

Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, падіння реального ВВП України у третьому кварталі 2022 року сповільнилося до 30,8% у річному вимірі після зниження на 37,2% у другому кварталі та 19,1% - у першому кварталі цього року.

Мінекономіки оцінює падіння ВВП України за підсумками 2022 року на рівні 30,4% (+-2%), що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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