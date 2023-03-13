Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Колишнього голову Держенергоефективності Безуса призначили радником Кубракова

15:40 13.03.2023 |

Економіка

 

Колишнього очільника Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Валерія Безуса призначено радником віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства відновлення у Фейсбуці.

Безус працюватиме над розробкою та реалізацією державної політики у сфері забезпечення енергетичної трансформації. Йдеться про використання в процесі відновлення України енергоефективних інструментів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Також він куруватиме питання розробки необхідних реформ для відновлення енергетики.

Як повідомлялось, до призначення радником міністра Валерій Безус півтора року очолював Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Він займався підготовкою законодавчих та технічних умов для старту декарбонізації української економіки в рамках Європейського зеленого курсу (Green Deal). А також сприяв створенню Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року, яких враховує всі положення Угоди про асоціацію України та ЄС і наближає нашу державу до повноцінної інтеграції в Євросоюз.

Кабмін звільнив Безуса з посади 10 березня. Новою керівницею Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження стала голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,3620
 0,93

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0203  0,01 0,03 38,8128  0,00 0,01
EUR 40,0988  0,24 0,59 41,0947  0,26 0,65

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес