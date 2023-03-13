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Колишнього голову Держенергоефективності Безуса призначили радником Кубракова
15:40 13.03.2023 |
Колишнього очільника Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Валерія Безуса призначено радником віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства відновлення у Фейсбуці.
Безус працюватиме над розробкою та реалізацією державної політики у сфері забезпечення енергетичної трансформації. Йдеться про використання в процесі відновлення України енергоефективних інструментів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Також він куруватиме питання розробки необхідних реформ для відновлення енергетики.
Як повідомлялось, до призначення радником міністра Валерій Безус півтора року очолював Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Він займався підготовкою законодавчих та технічних умов для старту декарбонізації української економіки в рамках Європейського зеленого курсу (Green Deal). А також сприяв створенню Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року, яких враховує всі положення Угоди про асоціацію України та ЄС і наближає нашу державу до повноцінної інтеграції в Євросоюз.
Кабмін звільнив Безуса з посади 10 березня. Новою керівницею Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження стала голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
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