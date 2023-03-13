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АНАЛІТИКА

В Україні остаточно завершений процес ліквідації ДАБІ

12:55 13.03.2023 |

Економіка

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури офіційно завершило процес ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

«Поставили крапку в існуванні однієї з найкорумпованіших державних структур в історії незалежної України. Корупція в будівельній сфері, спричинена протиправними діями ДАБІ, могла щорічно становити не менш як 3 мільярди гривень. Від цього страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло», - зазначив він.

Кубраков зауважив, що наразі міністерство офіційно завершило ліквідацію ДАБІ. Роботу припинили всі її 24 територіальні органи, закрито 5420 виконавчих проваджень у судових справах.

Усі документи Державної архітектурно-будівельної інспекції передані на зберігання в Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

«Зараз ми реалізуємо масштабну реформу містобудування, в центрі якої цифровізація документів та автоматизація процесів. Паралельно працюємо над тим, щоб нова система була відкритою та прозорою. Аби до неї мали доступ не тільки контролюючі або правоохоронні органи, але й представники громадськості», - додав міністр.

Як повідомлялось, у 2020 році уряд ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Причиною стали численні скарги на її діяльність та факти порушень в роботі.

Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд з вересня 2021 року здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).
 

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