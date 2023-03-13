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Українці менше купують авто на бензині та дизелі - Укравтопром

12:47 13.03.2023 |

Економіка

 

У лютому 2023 українці купували менше легкових автомобілів із традиційними двигунами, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У порівнянні з минулим роком у структурі лютневого ринку нових легкових автомобілів бензинові та дизельні авто втратили 8 та 4 відсоткових пунктів (в.п.) відповідно», - йдеться у повідомленні.

Водночас гібридні та електромобілі збільшили свої частки, відповідно, на 3 в.п. та 9 в.п.

За даними Укравтопрому, в структурі ринку нових авто у лютому частка автомобілів із бензиновими двигунами охопила 51% реєстрацій, дизельних авто - 21%, гібридів - 16%, електромобілів - 11%, автомобілів з ГБО - 1%.

У структурі вживаних авто, що у минулому місяці перейшли на українську реєстрацію, автомобілі з бензиновими двигунами складають 47% реєстрацій (-7 в.п. до лютого 2022 р.), дизельні авто - 35% (+1 в.п.), електромобілі - 9% (+7 в.п.), автомобілі з ГБО - 6% (-2 в.п.), гібриди - 3% (+1 в.п.).

Як повідомлялося, українці у лютому 2023 року придбали понад 2,7 тис. нових легкових автомобілів, що майже вдвічі менше, ніж у лютому торік. Водночас ввезли 13,5 тис. вживаних легковиків із-за кордону
 

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