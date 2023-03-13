Parimatch призупиняє свою діяльність в Україні через санкції

Міжнародна букмекерська компанія Parimatch призупинила свою діяльність, також заблоковано її сайт.

Як передає Укрінформ, про це Parimatch Ukraine повідомляє у Фейсбуці.

"ТОВ "Паріматч", дотримуючись Конституції, законів України та указу Президента України №145/2023 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" повідомляє наступне: операційна діяльність компанії припинена, платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано", - ідеться в повідомленні.

В Parimatch заявили, що наступними кроками компанії буде повернення грошей клієнтів з балансів. Компанія знаходиться у пошуку легального механізму повернення коштів.

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"Клієнти можуть бути певні, що всі особисті кошти наразі знаходяться у безпеці, їх заморожено і буде передано у повному обсязі", - ідеться в повідомленні.

Також Parimatch призупинить всі партнерські контракти та знаходиться у пошуку легального механізму погашення фінансових заборгованостей за всі надані послуги.

Окрім того, компанія завершить трудові відносини з колективом. "Ми розуміємо, що зупинка всіх операційних процесів компанії не дасть нам можливості виконувати наші зобов'язання перед командою", - пояснили в Parimatch.

Сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів ТОВ "Паріматч" за 2023 рік складає 485 млн грн.

Компанія буде очікувати додаткового аналізу і розгляду ситуації навколо санкцій Ради національної безпеки і оборони України проти ТОВ "Паріматч". Також в компанії сподіваються на майбутній перегляд рішення.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський указом №145/2023 ввів у дію рішення РНБО від 10 березня 2023 року про санкції проти фізичних і юридичних осіб, пов'язаних, зокрема, з букмекерським та лотерейним бізнесом.

Більшість фізосіб, проти яких запроваджено санкції - громадяни росії. Окрім того, під обмеження підпали громадяни Великої Британії, Польщі, Нідерландів, Туреччини, Кіпру.

Серед підсанкційних юридичних осіб такі компанії, як "Спортлото", "Спортбет", "Бет.Ру", "Бетсіті", "Матчбет", а також ТОВ "Паріматч", Паріматч Фаундейшн, Паріматч Юнайтед Інвестментс Лімітед та інші. Санкції запроваджено на 50 років.