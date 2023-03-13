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Зеленський запровадив санкції проти букмекерських компаній. У списку – Parimatch
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб.
Відповідний указ №145/2023 опублікували на сайті Офісу президента.
Серед компаній, які потрапили під санкції є низка російських букмекерських компаній - "Спортлото", "СпортБет", "Бет.ру", "КредитСервіс", "Фортуна", "Перша міжнародна букмекерська компанія" та інші.
Під обмеження також потрапила зареєстрована в Україні компанія Parimatch. Також під санкції потрапили фінансові компанії "Лео" та "Лео Партнерс", популярні серед багатьох учасників ринку гемблінгу та бетингу.
Гендиректор холдингу Parimatch Максим Ляшко на пресконференції заявив, що указ президента про санкції щодо ТОВ "Париматч" та низки інших компаній холдингу Parimatch призвів до практично повного припинення його діяльності на території України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, на рахунках компанії залишається близько 250 млн грн коштів клієнтів, вночі банки почали відключати можливість їх виводити.
Своєю чергою гендиректор ТОВ "Паріматч", якому в Україні належать ліцензії на букмекерську діяльність та діяльність он-лайн казино, Наталія Гілевич уточнила, що йдеться про декілька десятків тисяч клієнтів.
Ляшко уточнив, що санкції торкнулися основних компаній напряму B2C у холдингу, для якого український ринок представляв "левову частку". Водночас, за його словами, дія українських санкцій на інші ринки не поширюється.
Він також підтвердив, що запровадження податкових пільг для грального бізнесу минулого року дозволило компанії суттєво зменшити відрахування до держбюджету. Так, завдяки переходу на 2% спрощений податок компанія минулого року сплатила 280 млн грн податків, тоді як після скасування такої можливості лише за січень-лютий цього року - понад 400 млн грн.
Як пише народний депутат Ярослав Железняк, "Лео" тісно пов'язана з "Айбокс Банком", у якого Нацбанк днями відкликав банківську ліцензію і який підозрюють у сприянні гральному бізнесу ухилитися від сплати податків на 400 млн грн.
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