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Фонд українських стартапів займатиметься проєктами безпеки та оборони - Шмигаль
16:48 10.03.2023 |
Фонд розвитку інновацій працюватиме, зокрема, й для підтримка продуктів, проєктів та послуг, спрямованих на посилення української армії та безпеки громадян.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду в п'ятницю.
"Фонд розвитку інновацій, або як його ще називають - Фонд українських стартапів, тепер буде працювати й на безпеку та оборону країни", - сказав він.
Глава уряду додав, що грантове фінансування та підтримку тепер зможуть отримати розробники дронів та інших технологій.
"Розвиток екосистеми стартапів у сфері оборони та безпеки - це також одне з пріоритетних завдань у межах економічної політики Уряду. І зараз, і після завершення війни", - резюмував Шмигаль.
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