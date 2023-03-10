Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд українських стартапів займатиметься проєктами безпеки та оборони - Шмигаль

16:48 10.03.2023 |

Економіка

 

Фонд розвитку інновацій працюватиме, зокрема, й для підтримка продуктів, проєктів та послуг, спрямованих на посилення української армії та безпеки громадян.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду в п'ятницю.

"Фонд розвитку інновацій, або як його ще називають - Фонд українських стартапів, тепер буде працювати й на безпеку та оборону країни", - сказав він.

Глава уряду додав, що грантове фінансування та підтримку тепер зможуть отримати розробники дронів та інших технологій.

"Розвиток екосистеми стартапів у сфері оборони та безпеки - це також одне з пріоритетних завдань у межах економічної політики Уряду. І зараз, і після завершення війни", - резюмував Шмигаль.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7426
  0,1225
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0320  0,09 0,24 38,8100  0,07 0,17
EUR 39,8617  0,10 0,25 40,8303  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес