Фонд українських стартапів займатиметься проєктами безпеки та оборони - Шмигаль

Фонд розвитку інновацій працюватиме, зокрема, й для підтримка продуктів, проєктів та послуг, спрямованих на посилення української армії та безпеки громадян.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду в п'ятницю.

"Фонд розвитку інновацій, або як його ще називають - Фонд українських стартапів, тепер буде працювати й на безпеку та оборону країни", - сказав він.

Глава уряду додав, що грантове фінансування та підтримку тепер зможуть отримати розробники дронів та інших технологій.

"Розвиток екосистеми стартапів у сфері оборони та безпеки - це також одне з пріоритетних завдань у межах економічної політики Уряду. І зараз, і після завершення війни", - резюмував Шмигаль.