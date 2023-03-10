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АНАЛІТИКА

Кабмін ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих регіонах

16:43 10.03.2023 |

Економіка

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях", - написав він.

За словами Шмигаля, роботи будуть проводитися, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони.

Після того, як обласні військові адміністрації визначать потреби, на засідання Кабміну мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування. Шмигаль зазначив, що це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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