Фінансові новини
- |
- 10.03.23
- |
- 19:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих регіонах
16:43 10.03.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях", - написав він.
За словами Шмигаля, роботи будуть проводитися, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони.
Після того, як обласні військові адміністрації визначать потреби, на засідання Кабміну мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування. Шмигаль зазначив, що це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, запущених окупантами по території України вночі, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний
|«Укренерго» застосувало обмеження споживачів. Окупанти вдарили «шахедами», крилатими та гіперзвуковими ракетами
|Польща готова передати Україні власні МіГ-29 – президент
|Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Інфляція в Україні в лютому знизилася до 0,7%, у річному вираженні - до 24,9% - Держстат
|Фонд українських стартапів займатиметься проєктами безпеки та оборони - Шмигаль
|Кабмін ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих регіонах
|Регулятор розгляне поетапне підвищення тарифів на воду: з 1 квітня і 1 липня
|Кабмін змінив керівника Держенергоефективності
|Менше за 23 грн/л: автогаз на АЗС продовжує дешевшати
Бізнес
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3