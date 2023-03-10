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АНАЛІТИКА

Регулятор розгляне поетапне підвищення тарифів на воду: з 1 квітня і 1 липня

15:55 10.03.2023 |

Економіка

 

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) планує у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів, додали в Комісії.

"Зокрема, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства.

З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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