Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін змінив керівника Держенергоефективності

15:24 10.03.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України звільнив з посади глави Державного агентства України з енергоефективності та енергозбереження Валерія Безуса, призначивши замість нього Ганну Замазєєву, повідомив у своєму телеграм-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Щодо нового керівника Держенергоефективності, то, ймовірно, ним стала голова Миколаївської облради, яка обіймає цю посаду з 2020 року, а до цього працювала в банківському секторі.

Крім того, Кабмін призначив Валерію Іванову заступницею голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та погодив призначення Ольги Малярчук заступницею голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Водночас звільнено з посади державного секретаря Міністерства економіки Олену Бояркіну.

Як повідомлялося, Кабмін призначив Безуса головою Держенергоефективності в серпні 2021 року. Безус наприкінці січня 2020 року переміг у конкурсі на посаду голови агентства. В лютому 2020 року уряд підтримав пропозицію глави Мінекоенерго (тоді міністром був Олексій Оржель) і відхилив проєкт розпорядження про призначення Безуса головою Держенергоефективності. Відтоді питання залишалося невирішеним.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7426
  0,1225
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0320  0,09 0,24 38,8100  0,07 0,17
EUR 39,8617  0,10 0,25 40,8303  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес