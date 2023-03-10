Кабмін змінив керівника Держенергоефективності

Кабінет Міністрів України звільнив з посади глави Державного агентства України з енергоефективності та енергозбереження Валерія Безуса, призначивши замість нього Ганну Замазєєву, повідомив у своєму телеграм-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Щодо нового керівника Держенергоефективності, то, ймовірно, ним стала голова Миколаївської облради, яка обіймає цю посаду з 2020 року, а до цього працювала в банківському секторі.

Крім того, Кабмін призначив Валерію Іванову заступницею голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та погодив призначення Ольги Малярчук заступницею голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Водночас звільнено з посади державного секретаря Міністерства економіки Олену Бояркіну.

Як повідомлялося, Кабмін призначив Безуса головою Держенергоефективності в серпні 2021 року. Безус наприкінці січня 2020 року переміг у конкурсі на посаду голови агентства. В лютому 2020 року уряд підтримав пропозицію глави Мінекоенерго (тоді міністром був Олексій Оржель) і відхилив проєкт розпорядження про призначення Безуса головою Держенергоефективності. Відтоді питання залишалося невирішеним.

