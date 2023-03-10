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АНАЛІТИКА

Найбільший світовий перевізник Maersk відновив доставку вантажів в український порт Рені

15:15 10.03.2023 |

Економіка

 

Один зі світових лідерів данська транспортно-логістична компанія A. P. Moeller-Maersk AS, яка припинила суднозаходи в Україну з лютого минулого року після повномасштабного російського вторгнення, відновила доставку вантажів клієнтів до українського порту Рені з Констанци (Румунія) баржовим сполученням, йдеться на офіційному сайті компанії.

"Розвиток в Україні залишається у фокусі уваги, а також імплементація рішень для наших клієнтів із точки зору гарантування безпеки", - ідеться в повідомленні.

Згідно з ним, Maersk запускає нове щотижневе баржеве сполучення з порту Констанца до порту Рені за двома маршрутами - через Констанцу/Дунайський канал і Чорне море з часом транзиту приблизно 1,5 дня.

Повідомляється, що система компанії оновлена і приймає бронювання від клієнтів із доставкою до порту Рені. Їх виконання залежатиме від робочих можливостей за умови оформлення належної документації, включно з юридичним ухваленням положення про Україну щодо наявності ризиків у регіоні.

У компанії порадили звертатися за детальнішою інформацією про доставку вантажів у порт Рені до її місцевих представників.

У четвертому кварталі 2022 року A.P. Moeller-Maersk AS скоротила чистий прибуток на 18,8%, виручку - на 3,7%, що виявилося гіршим за прогнози експертів. Чистий прибуток у жовтні-грудні становив $4,95 млрд проти $6,094 млрд за аналогічний період попереднього року. Виручка знизилася до $17,82 млрд порівняно з $18,506 млрд.

Середня ставка фрахту скоротилася на 3,5% щодо четвертого кварталу 2021 року, обсяг перевезень впав на 14%.

Maersk також зупинила роботу на російському ринку. Усі сервіси в РФ припинили працювати в першому кварталі, у третьому кварталі було закрито угоду з продажу 30,75% акцій компанії Global Ports Investments. Тривав процес продажу залишків активів - двох складів і чотирьох буксирів.

У 2022 році Maersk отримала EBITDA в розмірі $36,81 млрд і EBIT - $30,86 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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