Виробництво труб в Україні впало за рік на 38%, – «Укртрубопром»

Виробництво труб в Україні у 2022 році впало на 37,9% порівняно з попереднім роком - до 449,7 тис. тонн.

Про це свідчать дані об'єднання "Укртрубопром" за результатами роботи виробників, що входять до його складу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними об'єднання, торік усі заводи зменшили виробництво.

Так, "Інтерпайп Ніко Тьюб" та "Трубосталь" зменшили виробництво безшовних труб на 31,1% та 61,6% відповідно, "Сентравіс" - нержавіючих труб на 38,3%, "Інтерпайп НМТЗ" - електрозварювальних труб на 67,1%. Виробництво труб ПЗ "Оскар" впало на 20%, і лише НВО з ІІ "Укртрубоізол" вийшов на рівень виробництва позаминулого року.

При цьому Дніпропетровський трубний завод простоює і перебуває у стані ліквідації.

Генеральний директор об'єднання "Укртрубопром" Георгій Польський зауважив, що наприкінці зими минулого року після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України практично вся трубна галузь зупинилася. Тим не менш, надалі заводам вдалося частково відновити виробництво, а влітку мати стабільне завантаження, хоча про довоєнні обсяги не йдеться.

Він додав, що внаслідок дефіциту електроенергії через російські ракетні удари восени минулого року виробництво труб обвалилося навіть нижче за квітень 2022 року.

За його словами, вкрай негативно на галузь також вплинув розрив традиційних логістичних схем, зокрема блокування українських морпортів на Чорному морі. В результаті підприємства задіяли довші маршрути транспортування продукції на експорт через західні прикордонні переходи та європейські морпорти. Це призвело до зростання витрат на логістику у 2-3 рази та вдарило по собівартості української продукції.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році наростила випуск труб на 15,1% порівняно з попереднім роком - до 980,7 тис. тонн, зокрема підприємства "Укртрубопрому" збільшили їх виробництво на 32,6% - до 710,5 тис. тонн.