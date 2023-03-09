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Мінфін розширив перелік інформації про контрагента в Електронному кабінеті для мінімізації ризиків платників податків
16:50 09.03.2023 |
Міністерство фінансів розширило перелік податкової інформації, яку може бути надано платнику податків за згодою його контрагента в Електронному кабінеті: тепер можна буде дізнатися інформацію про наявність контрагента в переліку платників, що відповідають критеріям ризикованості платника податків, повідомив Мінфін на сайті в четвер.
"Наказом Міністерства фінансів від 27 лютого 2023 р. №110 "Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету" розширено перелік податкової інформації, яка за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі може бути надана контрагенту", - ідеться в повідомленні відомства.
Згідно з релізом, із переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податків, надаватиметься інформація про дату включення/виключення з такого переліку, критерій ризиковості. Це зроблено з метою мінімізації ризиків платників податків, пов'язаних зі співпрацею з ризиковими контрагентами, зазначив Мінфін.
Також через Електронний кабінет можна отримати детальну інформацію про свого контрагента: податкову адресу та місце обліку, відомості про посадових осіб, вид економічної діяльності, наявність об'єктів оподаткування, заборгованість і грошові зобов'язання, суми сплачених податків, зборів, платежів, наявність ліцензій, залишкову вартість основних засобів і нематеріальних активів, а також наявність експортних/імпортних операцій.
У міністерстві зазначили, що податкова інформація, обсяг якої визначено контрагентом під час надання згоди, може бути отримана платником податків в Електронному кабінеті в електронному вигляді та, за необхідності, у вигляді електронного документа з накладенням печатки контролюючого органу.
Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України 8 березня та набирає чинності з дня його оприлюднення.
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