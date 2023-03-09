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Єврокомісія об'єднує Україну та Румунію для спільних робіт у дельті Дунаю
18:44 09.03.2023 |
Євросоюз організував тристоронню зустріч Україна - Єврокомісія - Румунія для обговорення можливості спільного вимірювання глибин у дельті Дунаю. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Зустріч відбулася після завершення Україною днопоглиблювальних робіт на Дунаї, проти яких виступала Румунія.
Під час зустрічі сторони погодились розширити навігацію на Дунаї завдяки новим шляхам лоцманського проведення суден на спільному українсько-румунському секторі річки. Це дозволить збільшити кількість судозаходів до портів Дунаю.
Також сторони дійшли згоди, що розвиток ефективного та безпечного судноплавства на річці Дунай можливий у продуктивній та злагодженій співпраці з колегами з Єврокомісії, Румунії та Дунайської комісії.
Про роботи у дельті Дунаю Міністерство інфраструктури заявило 17 лютого. Поставлено завдання - збільшити прохідну осідання суден на ділянці від нульового кілометра гирла Бистре річки Дунай до 77-го кілометра Кілійського гирла з 3,9 метра до 6,5 метра, а від 77-го кілометра до 116-го кілометра - до 7 метрів.
Перед початком робіт уряд Румунії звернувся до України з проханням негайно припинити всі днопоглиблювальні роботи у дельті Дунаю, якщо вони не пов'язані з покращенням судноплавства.
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