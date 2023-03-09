Для українського експорту відкриють 27 нових міжнародних ринків

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів веде роботу з відкриття понад 27 нових міжнародних ринків для українських товарів.

Про це розповіла т. в. о. голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко під час презентації звіту про діяльність відомства за 2022 рік в Укрінформі.

"Все більше ринків стають доступними для наших експортерів, як тваринницької так і рослинницької продукції. На сьогоднішній день в процесі відкриття більше 27 ринків", - сказала вона.

Наразі служба працює над відкриттям ринків: Тайланду, Південної Кореї, Малайзії, В'єтнаму, Кувейту, Бахрейну, Королівсьва Саудівської Аравії, Туреччини, Гонконгу, Європейського Союзу, Канади, Мексики, Оману та Китаю.

У 2022 році для українських товарів було відкрито 27 нових ринків, тоді як у 2021-му - 25.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2023 року для експорту української продукції тваринництва було відкрито три нових ринки: один у Канаді та два у Сербії.