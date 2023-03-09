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АНАЛІТИКА

Роботу в Євросоюзі знайшли близько 1,1 мільйона українських біженців

 

Близько 1,1 млн вимушених переселенців з України змогли знайти роботу в країнах Європейського Союзу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив віце-президент Єврокомісії Маргаритіс Шинас під час пресконференції у Брюсселі, присвяченій першому року імплементації Директиви про тимчасовий захист для України.

"Тимчасовий статус захисту також надає прямий та безумовний доступ до ринку праці, на відміну від традиційного статусу прохачів притулку. З огляду на це люди можуть відразу почати працювати. Наразі 1,1 млн переміщених осіб з України працевлаштовані в ЄС", - сказав він.

За словами Шинаса, загалом на території Євросоюзу наразі перебуває понад 4 млн вимушених переселенців з України, п'яту частину яких становлять діти.

У цьому контексті віце-президент Єврокомісії вказав на виклик, пов'язаний зі шкільним навчанням дітей-переселенців з України. За його словами, з близько 1,3 млн українських дітей лише половина наразі навчається у школах країн-перебування. Водночас Шинас зауважив, що значна частини цих дітей можуть навчатися дистанційно в українських школах.

Як повідомлялося, від початку російського військового вторгнення в Україну ЄС надає нашій державі суттєву політичну, економічну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Вперше в історії ЄС активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надала біженцям з України право на проживання та на соціальний захист на території країн ЄС. Наразі вона діє до березня 2024 року.

У минулому році до Євросоюзу прибуло близько 16 млн українців, з яких 11 млн потім повернулися до України, ще 1 млн осіб поїхали далі в інші країни, а близько 4 млн вимушених переселенців залишилися на території ЄС.
 

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