Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З початку року на Prozorro Market провели закупівлі на 1,2 мільярда

23:43 08.03.2023 |

Економіка

 

За перші два місяці року через систему Prozorro Market було проведено 3600 закупівель на 1,2 мільярда гривень, ними скористались 1600 замовників.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Крім цього, кількість опублікованих успішних закупівель через систему Prozorro за цей період склала близько 578 тисяч, а кількість конкурентних закупівель - 39 тисяч.

Очікувана вартість оголошених закупівель становить 149 млрд грн, очікувана вартість конкурентних закупівель - 66 млрд грн.

Загальна кількість постачальників склала 75 тисяч, з яких 12 тисяч взяли участь у конкурентних торгах.

"Лютий став місяцем оновлення правил закупівель. Хоча гнучкість і вміння швидко реагувати на зміну обставин вже стало звичайним для нас методом роботи, чергові зміни мають велике значення для сфери.

Зокрема, ми зменшили кількість умов, за яких можна проводити прямі закупівлі без застосування Prozorro, а також уточнили перелік випадків, коли дані про закупівлі не відображаються в системі питань безпеки", - повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Мета таких змін - максимально повертати закупівлі в електронну систему.

Крім цього, аналогічний підхід буде закладено у зміни щодо публікації даних про оборонні закупівлі.

"Після підпису Президента закон зобов'яже оборонних замовників публікувати в системі Prozorro ціни, за якими вони купують незбройні товари на потреби армії. При цьому розкриття інформації розповсюджується як на контракти під час воєнного стану, так і до 24 лютого 2022 року", - резюмувала Бігун.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5671
  0,4461
 1,14

Курс обміну валют на вчора, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1641  0,13 0,34 38,9791  0,12 0,31
EUR 40,0203  0,30 0,75 41,0694  0,29 0,70

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес