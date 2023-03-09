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АНАЛІТИКА

У січні обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 14,4% до $1 млрд

23:15 08.03.2023 |

Економіка

 

У січні обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 14.4% та становили 1.0 млрд доларів.

Про це йдеться у даних НБУ, передають Українські Новини.

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 28.5%, інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 11.1%.

Загалом офіційними каналами надіслано на 19.9% переказів менше, ніж у січні минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 8.6% порівняно з січнем минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, 2021 року обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком.

У 2020 році обсяг грошових переказів зріс на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2022 році становив 8,6 млрд доларів (5,8% від ВВП ) порівняно з дефіцитом у 3,9 млрд доларів (1,9% від ВВП) у 2021 році.

У цілому за 2022 рік зведений платіжний баланс сформувався з дефіцитом у 2,9 млрд доларів (у 2021 році профіцит становив 487 млн доларів).
За матеріалами: Українські Новини
 

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