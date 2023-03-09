У січні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $762 млн

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 762 млн доларів (у січні 2022 року профіцит становив 769 млн доларів).

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Дефіцит сформувався внаслідок значного розширення від'ємного сальдо торгівлі товарами та послугами, у тому числі за рахунок значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном.

Водночас зросли вторинні доходи (завдяки отриманню гранту від міжнародних партнерів) і збільшився профіцит первинних доходів (завдяки скороченню виплат за інвестиційними доходами).

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 1.6 млрд доларів (у січні 2022 року профіцит становив 1.3 млрд доларів).

Експорт товарів зменшився на 47.4% (у грудні - на 48.1%), їх імпорт скоротився на 16.6% (у грудні - на 19.3%).

Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів зменшився на 11.0%, а їх імпорт - на 19.9%.

Обсяги експорту товарів становили 2.9 млрд доларів.

Найбільше скоротився експорт продовольчих товарів - на 32.5% (порівняно з груднем 2022 року - на 10.6%), у тому числі за рахунок зернових - на 41.0% (порівняно з груднем 2022 року - на 11.0%) та олій, жирів і олійного насіння - на 18.9% (порівняно з груднем 2022 року - на 8.7%).

Обсяги імпорту товарів становили 5.0 млрд доларів.

Енергетичний імпорт скоротився на 17.3% (до грудня 2022 року - на 4.8%).

Неенергетичний імпорт скоротився на 16.3% (до грудня - на 24.1%).

Профіцит зведеного платіжного балансу становив 1.2 млрд доларів (у січні 2022 року дефіцит становив 1.8 млрд доларів).

Станом на 1 лютого 2023 року обсяг міжнародних резервів становив 29.9 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.7 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2022 році становив 8,6 млрд доларів (5,8% від ВВП ) порівняно з дефіцитом у 3,9 млрд доларів (1,9% від ВВП) у 2021 році.

У цілому за 2022 рік зведений платіжний баланс сформувався з дефіцитом у 2,9 млрд доларів (у 2021 році профіцит становив 487 млн доларів).