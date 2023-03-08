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Верховний Суд розблокував проведення конкурсу на частоти для 5G
19:47 08.03.2023 |
Верховний Суд своїм рішенням фактично розблокував можливість впровадження нових радіотехнологій п'ятого покоління (5G) у смугах радіочастот 3400-3600 МГц.
Про це повідомляє Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).
Зокрема, 28 лютого суд вищої інстанції підтвердив законність рішення Комісії від 29 грудня 2020 року №515, яким ТОВ "Українські новітні технології" було відмовлено у продовженні терміну дії виданої ще у 2006 році ліцензії на користування радіочастотним ресурсом в смугах радіочастот 3400-3600 МГц через низку допущених порушень та несплату ренти.
"Цією постановою Верховний Суд відмовив ТОВ "Українські новітні технології" у задоволені позовних вимог, а також скасував рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 7 грудня 2021 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 червня 2022 року. Постанова суду касаційної інстанції є остаточною та не оскаржується", - наголошується у повідомленні.
Як повідомлялося, НКЕК (раніше - НКРЗІ) в лютому 2019 року ухвалила рішення про анулювання ТОВ "Українські новітні технології" (бренд FreshTel) ліцензії на користування радіочастотним ресурсом (РЧР) України у смугах радіочастот 3400...3600 МГц. Однак компанія оскаржила це рішення у судах, хоча припинила роботу Wimax-оператора FreshTelнаприкінці 2018 року.
Наприкінці 2019 року Нацкомісія ухвалила рішення видати загальнонаціональну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом у смузі 3400-3600 МГц на конкурсній чи тендерній основі, а також погодила план заходів щодо впровадження в Україні 5G.
Однак у серпні 2021 року Кабінет міністрів відклав запровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління в Україні через недостатнє фінансування.
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