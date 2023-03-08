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АНАЛІТИКА

Випуск металопродукції в Україні впав на майже 80%

15:43 08.03.2023 |

Економіка

 

Українські металургійні підприємства у січні-лютому поточного року скоротили виробництво загального прокату за оперативними даними на 79,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 591 тис. тонн.

Про це свідчать дані об'єднання "Укрметалургпром".

Водночас за перші два місяці 2023 року виплавка сталі знизилася на 79,3% порівняно із січнем-лютим минулого року - до 708 тис. тонн. Виплавка чавуну у січні-лютому 2023 року знизилася на 77,6% - до 737 тис. тонн.

Випуск металопродукції в Україні впав на майже 80%

 

Як повідомлялося, Україна у 2022 році скоротила виробництво загального прокату на 72% порівняно з попереднім роком - до 5,35 млн тонн, стали на 70,7% - до 6,26 млн тонн, чавуну - на 69,8%, до 6,39 млн тонн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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