Випуск металопродукції в Україні впав на майже 80%

Українські металургійні підприємства у січні-лютому поточного року скоротили виробництво загального прокату за оперативними даними на 79,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 591 тис. тонн.

Про це свідчать дані об'єднання "Укрметалургпром".

Водночас за перші два місяці 2023 року виплавка сталі знизилася на 79,3% порівняно із січнем-лютим минулого року - до 708 тис. тонн. Виплавка чавуну у січні-лютому 2023 року знизилася на 77,6% - до 737 тис. тонн.

Як повідомлялося, Україна у 2022 році скоротила виробництво загального прокату на 72% порівняно з попереднім роком - до 5,35 млн тонн, стали на 70,7% - до 6,26 млн тонн, чавуну - на 69,8%, до 6,39 млн тонн.