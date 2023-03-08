Фінансові новини
- |
- 08.03.23
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Випуск металопродукції в Україні впав на майже 80%
15:43 08.03.2023 |
Українські металургійні підприємства у січні-лютому поточного року скоротили виробництво загального прокату за оперативними даними на 79,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 591 тис. тонн.
Про це свідчать дані об'єднання "Укрметалургпром".
Водночас за перші два місяці 2023 року виплавка сталі знизилася на 79,3% порівняно із січнем-лютим минулого року - до 708 тис. тонн. Виплавка чавуну у січні-лютому 2023 року знизилася на 77,6% - до 737 тис. тонн.
Як повідомлялося, Україна у 2022 році скоротила виробництво загального прокату на 72% порівняно з попереднім роком - до 5,35 млн тонн, стали на 70,7% - до 6,26 млн тонн, чавуну - на 69,8%, до 6,39 млн тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|САП вимагає зміни запобіжного заходу Коболєву: арешту із правом застави у 365 мільйонів
ТОП-НОВИНИ
|У Раді Європи оцінили, що новий закон про медіа значною мірою відповідає директиві ЄС
|Долар за місяць подешевшав на дві гривні. Чому так сталось і чи це надовго
|Голова наглядової ради «Магістральних газопроводів України» подала у відставку
|Кривонос став директором НАБУ. Чому його пов'язують з Єрмаком
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|«Укрнафта» домовилась із Orlen про постачання нафтопродуктів
|Випуск металопродукції в Україні впав на майже 80%
|Чотири роки та два етапи: у НБУ розповіли про нову програму з МВФ
|Падіння ВВП сповільнилося у лютому до 26%, – Мінекономіки
|Нафта стабілізувалася після того, як побоювання щодо підвищення ставки спровокували розпродажі
|«Епіцентр К» переміг на аукціоні ФДМ з продажу ЦМК «Укроборонресурси» за 210,6 млн грн
Бізнес
|Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем
|Дохід Twitter у грудні 2022 року впав на 40% у річному порівнянні
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»
|Оновлений Peugeot 508 дебютував зі свіжими дизайном і технологіями
|AnTuTu назвав найпотужніші у світі недорогі смартфони в лютому 2023 року
|nubia представила перші у світі смарт-окуляри із сертифікатами TÜV Rheinland, Hi-Res і віртуальним дисплеєм діагоналлю 120"