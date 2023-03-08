Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною про потенційну програму

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у середу розпочинає дискусії з представниками України про нову повноцінну програму підтримки, що передбачає фінансування з боку Фонду.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України щодо потенційної програми, яку підтримуватиме МВФ", - зазначено в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко анонсував роботу місії МВФ з 8 до 15 березня у Варшаві.

"Там ми узгоджуватимемо і умови, і наповнення, і обсяги тощо. Наразі говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань внутрішньої дискусії Фонду", - сказав глава Мінфіну 1 березня.

"Думаю, знайдемо необхідні рішення, щоб, починаючи вже з квітня, у нас була повноцінна програма з Фондом", - заявив Марченко.

За його словами, поки що йдеться про чотирирічну програму, завданням якої є провести необхідну корекцію політик, щоб Україна, яка сьогодні 50% бюджету витрачає на військові видатки, а інші 50% фінансують за рахунок допомоги партнерів, після війни вийшла на рівень "більш-менш" самозабезпечення.

"Фонд поки що не висуває непідйомних умов, яких ми не можемо виконати. Йдеться про програмні, базові речі: забезпечення монетарної та фіскальної стабільності; зменшення рівня дефіциту бюджету та забезпечення прийнятного рівня навантаження на бюджет, а також хорошого держуправління і забезпечення найкращих корпоративних практик. І йдеться про програми антикорупційного характеру, які були традиційно частиною програм МВФ", - пояснив очільник Мінфіну.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що розмір програми може становити $15 млрд, з яких цьогоріч Україна хотіла б отримати $5 млрд.

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ відразу виділяти значне фінансування восени минулого року запросила у Фонду чотиримісячну Моніторингову програму за участю ради директорів (PMB), яку Фонд схвалив 20 грудня.

17 лютого у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої було зроблено заяву про досягнення домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо дострокового завершення цієї програми та переходу до підготовки нової розширеної програми, яка передбачає фінансування.

Київ сподівається, що на зміну PMB уже на початку другого кварталу 2023 року прийде розрахована на декілька років програма розширеного фінансування EFF обсягом майже $15 млрд, яка може покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який наразі, за даними, становить приблизно $5-10 млрд.