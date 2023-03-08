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АНАЛІТИКА

Понад половину малих бізнесів в Україні відкривають жінки, – «Опендатабот»

10:42 08.03.2023 |

Економіка, Україна

 

У 2023 році кожен другий новий ФОП відкривають жінки. Загалом від початку року зареєстрували 36 892 ФОПи, з них 51% або 18 776 створили жінки.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Із 2017 року частка жінок, які відкривали малий бізнес, зростала. У 2020-2021 роках підприємиці відкривали 51% нових справ, проте повномасштабна війна дещо відкинула цей показник назад. Загалом упродовж 2022 року жінки зареєстрували понад 93 тис. ФОПів - це 48% від загальної кількості нових малих бізнесів.

Зазначається, що третина нових ФОПів, зареєстрованих жінками, займаються роздрібною торгівлею - їх майже вдвічі більше, аніж чоловіків у цій категорії.

Ще 10 658 підприємиць розпочали власну справу в сфері ІТ - друге місце за кількістю реєстрацій. Натомість це лише 34% від загальної кількості ФОПів за цією категорією.

Водночас у 2022 році жінки "перегнали" чоловіків у сфері надання інших індивідуальних послуг (85% нових справ - жінки), в виробництві одягу, освіті та HR (75%), соцдопомозі (74%) та охороні здоров'я (72%) тощо.

Натомість ситуація із жінками на чолі компаній не така позитивна. Рік у рік кількість жінок-директорів середнього та великого бізнесу зменшується. У 2021 році лише 35% бізнесів очолювали жінки. Рік повномасштабного вторгнення скоротив їх кількість до 29%. Загалом торік було відкрито 9 405 компаній під керівництвом жінок.

У 2023 вже є тенденція на зростання. Від початку року було відкрито 3849 бізнесів, а жінки очолюють 30% нових компаній.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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