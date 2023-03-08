Став відомий розмір зарплатні бійців «Гвардії наступу»

Мінімальна зарплата бійця "Гвардії наступу" становитиме 25 тисяч гривень.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що дана сума є базовою, а виплати по факту будуть визначатися залежно від району перебування особи та характеру бойових дій.

"Тобто ця сума - це база. Але, наприклад, якщо говорити про громадянина, який був майором, то він одразу отримає пару тисяч за звання", - сказав Клименко.

Крім того, зарплату бійців буде визначати і посада, на якій вони перебувають.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ почало формування "Гвардії наступу", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів.

Як заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, підготовка бійців нових бригад "Гвардії наступу" займе від двох до чотирьох місяців.