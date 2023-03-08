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Фонд держмайна з початку 2023 року провів 81 приватизаційний аукціон, в результаті яких залучив 1,03 млрд грн від приватних інвесторів
23:49 07.03.2023 |
Більша частина цих коштів (65%) вже надійшла до державного бюджету, повідомляє пресслужба ФДМ.
Усього з початку року за державне майно на приватизаційних аукціонах боролися 468 підприємців, уточнюють у ФДМ.
Інвестори заплатили за приватизоване держмайно суму, яка в шість разів перевищує стартову ціну об'єктів.
"Перший мільярд - сигнал для бізнесменів, що наша країна, попри війну, є привабливим місцем для інвестицій", - прокоментував голова ФДМ Рустем Умєров.
Одним із найбільших приватизаційних аукціонів з початку року став продаж спиртзаводу в селі Сторонібаби неподалік Львова за 142 млн грн.
У 2022 році Фонд держмайна заробив від приватизації 3,6 млрд грн.
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