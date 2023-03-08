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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна з початку 2023 року провів 81 приватизаційний аукціон, в результаті яких залучив 1,03 млрд грн від приватних інвесторів

23:49 07.03.2023 |

Економіка

 

Більша частина цих коштів (65%) вже надійшла до державного бюджету, повідомляє пресслужба ФДМ.

Усього з початку року за державне майно на приватизаційних аукціонах боролися 468 підприємців, уточнюють у ФДМ.

Інвестори заплатили за приватизоване держмайно суму, яка в шість разів перевищує стартову ціну об'єктів.

"Перший мільярд - сигнал для бізнесменів, що наша країна, попри війну, є привабливим місцем для інвестицій", - прокоментував голова ФДМ Рустем Умєров.

Одним із найбільших приватизаційних аукціонів з початку року став продаж спиртзаводу в селі Сторонібаби неподалік Львова за 142 млн грн.

У 2022 році Фонд держмайна заробив від приватизації 3,6 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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