Кабмін схвалив залучення від Японського агентства міжнародного співробітництва гранту у розмірі 22,4 млрд єн

"... деякі члени Наглядової ради довели, що вони не будуть і не можуть застосовувати стандарти ЄС та принципи корпоративного управління і їм має бути соромно за себе. Вони є основною причиною моєї відставки", - написала в аргументації свого рішення Беттонвіль.