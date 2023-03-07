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Кабмін схвалив залучення від Японського агентства міжнародного співробітництва гранту у розмірі 22,4 млрд єн

16:43 07.03.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів схвалив залучення від Японського агентства міжнародного співробітництва гранту в розмірі 22 млрд 440 млн японських єн.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, схвалено проєкт грантової угоди для програми екстреного відновлення між урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва, якою передбачено надання Україні гранту в розмірі 22 млрд 440 млн японських єн для реалізації програми екстреного відновлення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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