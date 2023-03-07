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Кабмін призначив нового керівника Держінспекції архітектури та містобудування

16:41 07.03.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 7 березня, призначив тимчасово виконувачем обов'язки голови Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександра Новицького.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Новицький до останнього часу очолював Департамент сервісних послуг ДІАМ, у 2022 році працював головним спеціалістом відділу впровадження електронних систем та сервісів Департаменту сервісних послуг.

Як повідомлялося, напередодні Кабмін призначив голову ДІАМ Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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