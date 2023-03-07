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АНАЛІТИКА

Попит на вживані авто впав у лютому на 54%, – «Укравтопром»

16:36 07.03.2023 |

Економіка

 

У лютому 2023 року український автопарк поповнили 13,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 54% менше, ніж роком раніше.

Як повідомляє асоціація "Укравтопром", найбільш популярним автомобілем серед ввезених вживаних машин залишається Renault Megane. Упродовж лютого на українські номери перейшли 1049 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf - 925 штук.

На третьому місці Skoda Octavia - 710 штук.

Також у топ-5 місяця увійшли Volkswagen Passat (657 штук) та Ford Focus (360 штук).

Середній вік вживаних авто, що у лютому перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Audi A4 1995 року випуску.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 25 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,7 раза більше за реалізацію нових машин за той же період.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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