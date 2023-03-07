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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні вже відновили роботу 95% торговельних закладів

15:50 07.03.2023 |

Економіка

 

З початку повномасштабного вторгнення роботу відновили 95% торговельних об'єктів, тоді як у березні 2022 року не працювали близько третини магазинів.

Як передає Укрінформ, такі дані щомісячного опитування оприлюднила Асоціація рітейлерів України (RAU).

«Згідно з даними останнього опитування торговельних мереж - членів RAU, через 12 місяців з 16 787 торгових об'єктів всієї галузі вже працює 15 873. Відсоток діючих об'єктів становить 95%, відповідно закритих - всього 5%», - йдеться в повідомленні.

Як підкреслюють в асоціації, повністю відновити довоєнні показники роботи мереж можна лише після звільнення територій, захоплених ворогом з 24 лютого 2022 року.

В Україні вже відновили роботу 95% торговельних закладів

 

У RAU зауважують, що в різних сферах торгівлі процес відновлення ішов по-різному, але спостерігався у всіх без винятку сегментах.

Зокрема, у продуктовому рітейлі частка непрацюючих магазинів за календарний рік війни скоротилася на 17%: кількість працюючих магазинів у лютому 2023 року сягнула позначки 5 010 проти 3 600 у березні 2022 року. У лютому цього року залишалися зачиненими всього 208 торгових об'єктів.

В Україні вже відновили роботу 95% торговельних закладів

 

Схожу динаміку демонструє і non-food рітейл. Станом на лютий 2023 року в сегменті працювали вже 96% із 3 185 магазинів. Хоча на початку повномасштабного вторгнення тут ситуація виглядала дещо гірше - зачинені були 27%, або більше 700 об'єктів.

В Україні вже відновили роботу 95% торговельних закладів

 

Серед ювелірних мереж закритими залишаються ще 356 торгових точок, або 27%. Тоді як на початку весни 2022 року працювали менше двох сотень магазинів із 1 313 торгових точок, або лише 15%. Загалом за 12 місяців кількість заново відкритих магазинів збільшилася на 58%.

В Україні вже відновили роботу 95% торговельних закладів

 

Трохи повільніше відновлюються сектори fashion-рітейлу та торгівлі побутовою технікою. Серед магазинів, що торгують одягом та взуттям, досі лишаються зачиненими понад 100 закладів із 603 відкритих до війни. Побутову техніку пропонують 834 магазини з 980, що працювали до 24 лютого 2022 року.

В Україні вже відновили роботу 95% торговельних закладів

 


В Україні вже відновили роботу 95% торговельних закладів

 
 

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