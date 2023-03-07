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Геп у $10 млрд у фінансуванні держбюджету-2023 поки залишається, але ризики невеликі - глава Мінфіну
14:18 07.03.2023 |
Зовнішнє фінансування дефіциту бюджету України 2023 року на $10 млрд наразі все ще не має твердих зобов'язань із боку партнерів, однак ризики, що цю проблему не вдасться вирішити, невеликі, заявив міністр фінансів Сергій Марченко на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії в понеділок.
"Геп залишається $10 млрд. Я б вважав за краще дотримуватися цієї цифри, поки немає жорстких зобов'язань з боку наших партнерів. Є розуміння, але поки ще не досить тверде. Щойно будуть тверді зобов'язання з боку наших партнерів, можна буде сказати, що цифра менша", - сказав він.
Марченко зазначив, що за наявності повноцінної фінансової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), матеріалізації домовленостей, які зараз веде Україна, ця цифра "абсолютно легко перекривається".
Очільник Мінфіну зазначив, що минулого року ситуація була набагато складнішою і непередбачуванішою, і дефіцит був набагато більшим.
"Зараз більш-менш ситуація стабільна, ми можемо прогнозувати, є ритмічне надходження з боку наших партнерів. Особливих ризиків недонадходжень я не очікую", - зазначив міністр фінансів.
Як повідомляли, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наприкінці лютого зазначав, що Україні для повного закриття фінансування дефіциту держбюджету 2023 року в розмірі $38 млрд залишилося знайти приблизно $5 млрд. "Наразі, з огляду на всі домовленості, щоб закрити дефіцит, нам потрібно ще приблизно $5 млрд. Плануємо залучити їх від МВФ, переговори щодо цього вже розпочато", - сказав прем'єр в інтерв'ю "Форбс Україна".
Україна сподівається, що на зміну Моніторинговій програмі МВФ уже на початку другого кварталу 2023 року прийде чотирирічна програма розширеного фінансування EFF орієнтовно на $15 млрд.
Іншими основними джерелами фінансування дефіциту держбюджету-2023 є макрофінансова допомога у вигляді пільгового кредиту від Європейського Союзу на EUR18 млрд і $10 млрд грантового фінансування США.
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