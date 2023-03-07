Суд заарештував активи Жеваго на ₴46 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб домігся арешту активів власника АТ «Банк «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго у межах забезпечення позову про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідне рішення було ухвалене Господарським судом м. Києва за заявою Фонду про забезпечення позову. Ухвалюючи це рішення, суд врахував надані Фондом підтвердження того, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різні способи приховувати факт володіння належним йому майном, за рахунок якого у майбутньому може бути задоволено позовні вимоги Фонду до Костянтина Жеваго", - йдеться в повідомленні.

У результаті, суд наклав арешт на такі активи: частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» та частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат». Ці активи опосередковано належать Костянтину Жеваго через FERREXPO AG.

Крім того, суд заборонив іншим пов`язаним з ним компаніям відчужувати вказані активи.

«Це рішення - черговий крок із захисту інтересів кредиторів банку «Фінанси та кредит». Зараз позов Фонду до власника банку перебуває у першій інстанції в українській юрисдикції, і вкрай важливо, щоб за час розгляду цієї справи активи були збережені у повному обсязі і згодом могли бути спрямовані на відшкодування збитків, завданих кредиторам банку. Велике значення мало те, що Високий Суд Англії та Уельсу при розгляді справи за позовом Фонду проти власника банку дійшов висновку, що існує достатньо підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго», - наголосив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2022 року, за запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали колишнього народного депутата й акціонера банку АТ "Банк"Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго на елітному курорті Куршевель (Франція).

У ДБР заявили, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго і топменеджерам банку інкримінують розтрату 113 млн доларів, через що постраждали інтереси держави та вкладників банку. У січні 2023 року Французький суд у місті Шамбері вирішив звільнити українського мільярдера та ексдепутата Костянтина Жеваго під заставу в 1 мільйон євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. Це, зокрема, 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.