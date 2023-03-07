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Мінфін найближчим часом підготує поправки до держбюджету-2023
22:41 06.03.2023 |
Державний бюджет України на 2023 рік потребує коригування, воно більше торкнеться видаткової частини, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії в понеділок.
"Питання часу, питання обсягу, але зараз це необхідність. Тому найближчим часом готуватимемо проєкт закону про зміни до бюджету. Не впевнений, що дохідну частину є можливість переглядати: тут маневр, на жаль, обмежений. Видаткова - так: зі зрозумілих причин, за зрозумілими напрямами", - сказав він.
Коментуючи вплив нового макропрогнозу Мінекономіки на 2023 рік порівняно з тим, на якому було ухвалено держбюджет - зростання ВВП 1% замість 3% та інфляція 24% замість 28%, - Марченко зазначив, що він "у порядку похибки".
"Зараз ми більше орієнтуємося на цифри минулого року, ніж на макропрогноз. Об'єктивно ми порівнюємо наші доходи за конкретними податками і дивимося на фактори, які впливали або впливають на збільшення/зменшення надходжень", - пояснив логіку Мінфіну міністр.
Він зазначив, що сьогодні основні джерела надходжень бюджету - податок на доходи фізосіб і податок на додану вартість, з якими "все більш-менш стабільно, якихось різких рухів не очікується".
Держбюджет України на 2023 рік затверджено з граничним дефіцитом 1296,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1124,6 млрд грн.
Дефіцит держбюджету в лютому 2023 року зріс до 88,8 млрд грн із 72,3 млрд грн у січні, зокрема за загальним фондом - до 93,2 млрд грн із 78,9 млрд грн.
Касові видатки держбюджету, згідно з оперативними даними Держказначейства, у лютому збільшилися до 252,9 млрд грн із 193,7 млрд грн у січні, зокрема загального фонду - до 226,7 млрд грн із 183,6 млрд грн, або до 86,8% від розпису.
У лютому 2023 року до загального фонду держбюджету надійшло 132,2 млрд грн порівняно зі 104,4 млрд грн у лютому, зокрема грантова міжнародна допомога зросла до 51,4 млрд грн із 36,6 млрд грн.
Без урахування грантового фінансування доходи держбюджету збільшилися в лютому до 80,8 млрд грн із 67,8 млрд грн у січні.
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