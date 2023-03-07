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Динаміка ВВП у 1-му півріччі-2023, імовірно, буде кращою за прогноз НБУ - заступник голови Нацбанку
18:53 06.03.2023 |
Надзвичайна стійкість енергосектору України, досягнута завдяки ППО, ефективним ремонтам і теплішій погоді, дає змогу говорити про більш позитивний розвиток економічної ситуації в Україні в першому півріччі, ніж прогнозував Нацбанк України в січні цього року, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
"Превалюють ризики (для макропрогнозу), що ситуація буде набагато кращою. Пов'язано з тим, що енергосектор продемонстрував надзвичайну стійкість... Найімовірніше, матимемо кращі результати і в першому, і в другому кварталі 2023 року", - сказав він на дискусії, організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) у понеділок.
Ніколайчук додав, що в грудні та січні було зафіксовано погіршення економічних настроїв, проте воно було короткостроковим, і в лютому вже спостерігається відновлення цих показників.
За словами заступника голови Нацбанку, водночас досить високими залишаються ризики у військовій сфері та ризики функціонування "зернового коридору".
Як повідомлялося, НБУ в січні спрогнозував, що спад реального ВВП України в першому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року сповільниться до 19% із 35% і 30,8% відповідно в четвертому і третьому кварталах 2022 року.
Згідно з січневим прогнозом, з другого кварталу 2023 року економіка почне відновлення й одразу на 11,7%, враховуючи низьку базу другого кварталу минулого року, коли спад становив 37,2%.
У третьому і четвертому кварталах цього року, як очікує Нацбанк, зростання сповільниться відповідно до 1,5% і 8,2%, а загалом за цей рік реальний ВВП зросте на 0,3% після падіння на 30,3% торік.
Оновлені в січні НБУ оцінки динаміки ВВП були гіршими, ніж від жовтня минулого року, коли він очікував спаду економіки в першому кварталі цього року на 17,5% і зростання в другому на 13,9%, а загалом за рік - на 4%.
У понеділок про поліпшення свого прогнозу на 2023 рік завдяки кращій ситуації з енергопостачанням повідомила інвесткомпанія Dragon Capital: замість спаду ВВП на 5% вона тепер очікує зниження на 0,5%.
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