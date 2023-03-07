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Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 1% і поліпшило прогноз інфляції до 24% - заступник міністра

18:51 06.03.2023 |

Економіка

 

Міністерство економіки України переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши прогноз зростання ВВП з 3,2% до 1%, насамперед через припущення, що воєнні дії не завершаться в середині року, а триватимуть "майже цілий рік", повідомив заступник міністра Сергій Соболєв.

"Здається, ми пройшли пік інфляції - вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", - сказав він на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії в понеділок.

Раніше Мінекономіки прогнозувало інфляцію на цей рік 28%, і цей прогноз було закладено до закону про держбюджет на 2023 рік.

Як повідомлялося, Нацбанк у січні погіршив свій прогноз зростання ВВП на 2023 рік із 4% до 0,3%, а інфляції - з 20,8% до 18,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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