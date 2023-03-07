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136 українців отримають мікрогранти на власну справу за програмою «єРобота», – Мінекономіки
16:37 06.03.2023 |
136 переможців першої цього року хвилі програми "Власна справа" отримають мікрогранти на старт чи розвиток свого бізнесу.
"У першу цього року хвилю подачі заяв на отримання мікрогрантів надійшло майже 900 заяв. За результатами їх розгляду 136 українців визначені переможцями і отримають від держави до 250 тис. грн фінансової підтримки на підприємницьку діяльність. У процесі реалізації своїх бізнес-проєктів вони створять понад 300 нових робочих місць", - повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
Найбільше переможців, які отримають мікрогранти, з Львівської області - 17 осіб, Рівненської -13, Київської - 11 та міста Києва - 14. Серед них майже порівну жінок (53%) і чоловіків (47%), понад 70% грантоотримувачів мають вищу освіту.
Переможці реалізовуватимуть свої бізнес-проєкти в сферах:
* оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту - 51 отримувач;
* тимчасового розміщування та організації харчування - 20;
* переробної промисловості - 14;
* професійної, наукової та технічної діяльності - 10.
Минулого року мікрогранти на започаткування чи розвиток бізнесу отримали понад 3,3 тис. заявників на загальну суму 777 млн грн. У 2023 році на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.
Нагадаємо, урядовий проект "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
Подача заявки на всі напрямки програми "єРобота" здійснюється через портал "Дія".
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