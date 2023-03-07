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Ринок нових комерційних авто в Україні у лютому скоротився на 23%, автобусів зріс на 14%

15:46 06.03.2023 |

Економіка

 

Український парк нових вантажних і комерційних спецавтомобілів (усіх класів) у лютому скоротився на 22,6% порівняно з лютим минулого року - до 728 од., свідчить статистика "Укравтопрому".

Згідно зі статистичними даними, оприлюдненими на сайті асоціації, водночас порівняно із січнем поточного року цей ринок зріс на 3,6% або на 25 од.

Найкращий результат демонструє марка Renault (у лютому-2022 - друге місце) з приростом до лютого-2022 на 48,4% - до 138 од., що, однак, гірше за результат січня-2023 на 54%.

Другий результат у Mercedes-Benz (роком раніше був восьмим у рейтингу) з приростом продажу у 2,2 раза до лютого минулого року - до 77 од., третє - у лідера лютого-2022 Citroen, продаж якого скоротився більш ніж утричі, до 70 од.

Четверте місце в італійської Iveco - 55 авто (у 2,5 раза більше), п'яте - у Ford, який зберіг минулорічний результат (51 од.), а порівняно із січнем-2023 реєстрації цих марок зросли відповідно на 66,7% і 24,4%.

Суттєво поліпшив результат Volkswagen, наростивши продаж у лютому в 2,4 раза до лютого-2022 - до 48 машин, що також удвічі більше за показник січня-2023.

Як повідомлялося, у лютому минулого року п'ятірку лідерів формували Citroen, Renault, Fiat, білоруський МАЗ (у лютому-2023 зареєстровано сім машин) і MAN, а Volkswagen посідав 13-й рядок рейтингу.

Водночас, згідно з даними AUTO-Consulting, оприлюдненими на сайті групи, у сегменті вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни у лютому приріст продажу становив 13%, а у важкому сегменті понад 16 тонн - на 9%.

"Це дуже позитивний сигнал, що свідчить про відновлення економіки, яка споживає новий транспорт. У лютому продовжено тренд на повне заміщення техніки виробництва Росії та Білорусії в різних секторах", - констатують експерти.

"Укравтопром" також оприлюднив на своєму сайті статистику первинних реєстрацій нових автобусів (включно з мікро-) у лютому, згідно з якою вони зросли на 14,3% (або на 11 машин) до лютого минулого року - до 88 од., проте порівняно із січнем поточного року скоротилися в 2,7 раза.

Лідирував у цьому сегменті український "Еталон" з реєстрацією 44 машин проти 20 роком раніше і 64 - у січні-2023.

Друге місце в Ataman заводу "Черкаський автобус" - 22 автобуси проти 17 од. і 50 од. відповідно, третє - у Citroen із 9 автобусами проти 52 од. місяцем раніше (у лютому-2022 не реєструвалися).

Як повідомлялося, за даними "Укравтопрому", у 2022 році ринок нових вантажних і спецавтомобілів поповнили 6,9 тис. нових машин, що у 2,3 раза менше, ніж у 2021 році, статистику щодо автобусів не оприлюднювали.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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