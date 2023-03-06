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У Раді пропонують припинити повноваження директора БЕБ Мельника та його заступників
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 9080, який пропонує достроково припинити повноваження директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника та його заступників.
Як ідеться на сайті парламенту, серед ініціаторів законопроєкту - очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, його заступник Ярослав Железнякта членкиня комітету Ольга Василевська-Смаглюк.
Так, Кабінет міністрів має оголосити конкурс на посаду керівника БЕБ. Рішення щодо кандидатів прийматиме конкурсна комісія, до складу якої пропонують включити по дві людини від РНБО та уряду та ще п'ять осіб, які призначаються на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.
Крім того, передбачається, що діючі співробітники БЕБ протягом року повинні пройти атестацію.
У пояснювальній записці нагадали, що "незадовільні показники роботи у розслідуванні економічних злочинів та велика кількість повідомлень у ЗМІ про можливі вчинення корупційних та інших порушень посадовими особами БЕБ призвели до створення та початку роботи відповідної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради".
У лютому 2023 року Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва Бюро економічної безпеки України незадовільною.
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