Попит на електромобілі у лютому зріс утричі, – Укравтопром

Упродовж лютого українці придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що втричі більше, ніж у лютому 2022 року, та на 40% більше, ніж минулого місяця.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найпопулярнішою автівкою став Volkswagen ID.4. За місяць український автопарк поповнили 134 нових авто цієї моделі.

На другому місці розмістилися DongFeng (Honda) M-NV та Volkswagen ID.6 - 86 та 33 авто відповідно.

П'ятірку лідерів замикають нові електромобілі таких моделей Honda E (27 штук) та Mercedes-Benz EQC (16 штук).

Загалом із початку року в Україні було реалізовано 708 нових електромобілів, що на 164% більше, ніж за аналогічний період минулого року.