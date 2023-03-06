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АНАЛІТИКА

Агентство відновлення у 2023 році сфокусується на 11 регіонах

09:12 06.03.2023 |

Економіка

 

Фокусом Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури 2023 року буде відновлення енергетичної інфраструктури, доріг і мостів, житла та об'єктів соціальної інфраструктури в прифронтових або деокупованих 11 регіонах, повідомив глава агентства Мустафа Найєм.

"Чернігівська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Харківська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська та Київська області. Далі розширимо географію на всю країну", - сказав він під час представлення Агентства на Конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України у Львові в суботу.

За словами Найєма, місцева влада може залучити Агентство до реалізації проєкту на будь-якій стадії. "Ми можемо сприяти реалізації вже розпочатого відновлення або взятися за реалізацію проєкту від початку до кінця, "під ключ". При цьому ініціювання проєктів відновлення залишається за місцевою владою", - зазначив керівник.

Він закликав представників місцевого самоврядування вже подавати дані про потреби у відновленні Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Презентувати портфель перших проєктів Агентства ми плануємо вже цієї весни.

Він наголосив на важливості того, щоб Держагентство відновлення стало головним партнером для всіх учасників відновлення: міністерств, відомств, громадськості, бізнесу, міжнародних партнерів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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