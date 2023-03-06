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Екологічні збитки від військової агресії РФ становлять 3 трлн грн
Екологічні збитки України від повномасштабної агресії РФ становлять 3 трильйони грн, частину природних ресурсів втрачено назавжди, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
"Росіяни як варвари знищують усе, навіть не усвідомлюючи, що навколишнє середовище не визнає кордонів... Ми вже підрахували збитки: 3 трильйони гривень екологічних збитків - забруднення землі, повітря, спалені ліси, знищені природні ресурси", - сказав міністр у неділю на міжнародній конференції "United for justice" у Львові.
Він наголосив: "Є природні ресурси України, які втрачені назавжди".
За словами міністра, найбільше страждають лісові насадження.
"Майже 3 млн га лісу було пошкоджено - це майже третина лісових територій України, 500 тис. га перебувають наразі під окупацією або в зоні військових дій", - уточнив він.
Унаслідок дій РФ шкода природному розмаїттю становить 600 видів фауни і 750 видів флори.
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