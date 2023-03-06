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АНАЛІТИКА

Україна з партнерами розробляє механізм для репарацій: Шмигаль розкрив подробиці

 

Україна разом із партнерами створює механізм конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Під час конференції United for Justice, яка відбувається 4 березня у Львові, Шмигаль повідомив, що Україна разом із державами-партнерами розробляє спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій, який буде базуватися на міжнародному договорі.

За його словами, у міжнародного компенсаційного механізму буде чотири елементи:

* міжнародний реєстр збитків;
* компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків;
* компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування;
* механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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