Україна з партнерами розробляє механізм для репарацій: Шмигаль розкрив подробиці

Україна разом із партнерами створює механізм конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Під час конференції United for Justice, яка відбувається 4 березня у Львові, Шмигаль повідомив, що Україна разом із державами-партнерами розробляє спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій, який буде базуватися на міжнародному договорі.

За його словами, у міжнародного компенсаційного механізму буде чотири елементи:

* міжнародний реєстр збитків;

* компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків;

* компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування;

* механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень.